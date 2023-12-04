عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسمها.. عمر كمال عبد الواحد أبلغ إدارة فيوتشر برغبته.. هل ينتقل للأهلي؟

صدى البلد

أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأت له عرض رسمي من النادي الأهلي ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك.


وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد أبلغ النادي رغبته وعقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة.

وتابع:" رغبة اللاعب هي التي ستحسم كل شئ ، ولذلك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد فى الأمر.

وأتم:" أعتقد أن عددا كبيرا يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد.

اتحاد العاصمة الجزائري ابراهيم فايق دير كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

أشكال الدعاية الانتخابية المحظور القيام بها خلال هذه المواعيد بالقانون

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"

15 ألفا و899 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ممر إنساني جديد.. جيش الاحتلال: الطريق الرئيسي بين شمال وجنوب غزة ساحة قتال

حسمها.. عمر كمال عبد الواحد أبلغ إدارة فيوتشر برغبته.. هل ينتقل للأهلي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ