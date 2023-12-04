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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 ألف طن من السكر.. بشرى سارة من التموين

سكر
سكر

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

ضخ كميات كبيرة من السكر 

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

50 ألف طن سكر 

 

وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل الى 400 طن يومي وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

 

من جهتها، قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الأسعار والتي تصل إلى 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.

وأضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 الي 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.

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وأكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر ، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب على الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحاً الى 9 مساء ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.

تخفيضات 30% 

بدوره،  قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30٪ في 1350 مجمعا استهلاكيا على مستوي الجمهورية وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار والتي تكون في تناول يد المستهلكين، موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية يضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية المختلفة.

التموين السكر الحر السكر مبادرة تخفيض الأسعار أسعار السكر

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