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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا|رئيس جوجل يحذر مستخدمي هواتف أندرويد.. وسبوتيفاي Spotify بصدد تسريح 1500 موظف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رئيس جوجل يحذر مستخدمي هواتف أندرويد بشأن هذا التهديد

 

حذر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، من مخاطر تنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث، أو من خارج متجرالتطبيقات الخاص بجوجل Google Play.

 

خُمس قوتها العاملة.. سبوتيفاي Spotify بصدد تسريح 1500 موظف


أعلنت شركة "Spotify" سبوتيفاي -أكبر منصة لبث الموسيقى والتسجيلات الصوتية-  إنها بصدد تسريح عدد كبير من موظفيها، حيث ستخفض الشركة ما يقرب من خُمس قوتها العاملة، وهي الجولة الثالثة من عمليات تسريح العمال حتى الآن هذا العام.

 

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب يستعد لتغيير كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل على تعيين اسم المستخدم  كبديل لمشاركة أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق.

 

للشباب والفئة المتوسطة.. سامسونج تجهز مفاجأة لجمهورها

 

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف مميز خلال الفترة المقبلة مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم Galaxy A55، والذي سيضم عددًا كبيرًا من الميزات مع ترقية في المعالج والكاميرا.

 

ينافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شاومي بسعر مناسب ومواصفات جبارة

 

مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل عام، وصعوبة شراء هواتف “الفلاجشيب” الرائدة بشكل خاص للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، إلا أن هناك بعض الهواتف المميزة التي يمكنها إحداث فارق كبير وتقديم قيمة مميزة.

 

وان بلس تكشف مفاجآت جديدة عن هاتفها الرائد OnePlus 12


تزامنا مع استعداد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 12، كشف تقارير مفاجآت عن إمكانات ومواصفات الفلاجشيب الذي يتحدى سامسونج وشاومي ضمن أفضل هواتف رائدة في الربع الأول من العام المقبل.

 

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