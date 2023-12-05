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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

السكر
السكر

عمل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.

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السكر 

حملات ضبط سكر السوق السوداء 

وأوضح وزير التموين أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

سعر كيلو السكر الآن 

قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.

وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين حيث تم ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية، وأن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، ويتم بيع كيلو السكر للمواطن بـ27 جنيها فقط. 

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أزمة السكر انتهت 

 قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.


وأضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.


واكدت دوابة، عدم وجود أية أزمات في توفير السكر ، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحاً الي 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.

التموين: سعر كيلو السكر يصل إلى 27 جنيها بعد طرحه في البورصة السلعية - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
السكر 

ارتفاع سعر السكر عالميًا

 

أوضح  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون"، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا،  مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.

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