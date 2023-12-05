عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلعب كرة القدم.. أميرة أديب تشارك في الفيلم الهوليودي "No nation"

أميرة أديب
أميرة أديب

تستعد الفنانة أميرة أديب لتقديم أول أعمالها العالمية في هوليوود، بعنوان "No nation" مع المخرج الأمريكي Jeffrey Elmont، المرشح لجائزة إيمي الدولية عام 2017.

ومن المقرر بدء تصوير العمل في لوس أنجلوس في 2024، حيث بدأت أميرة الاستعداد للشخصية، والتدريب على لعب كرة القدم لأكثر من 4 أشهر، حيث تجسد خلال العمل شخصية فتاة لديها مهارة لعب كرة القدم.

وأعربت أميرة أديب عن سعادتها بتلك الخطوة في مشوارها الفني، وقالت في تصريحات صحفية: أسعى دائما لتقديم أعمال تفيد المجتمع، سواء كان في المحتوى الذي اعرضه على صفحاتي بالسوشيال ميديا أو الأعمال الفنية التي قمت بتقديمها على الشاشة، وعندما حدثني المخرج الأمريكي جيفري المونت للمشاركة في ذلك العمل سعدت جدا بتلك الخطوة.

وأضافت: على الفور بدأت الاستعداد لتلك الشخصية، حيث أنه على مدار الأربع شهور الماضية تعلمت لعب كرة القدم، حيث أقدم شخصية فتاة لديها مهارات خاصة، تمر بعدة ظروف سوف نعرفها من خلال الأحداث.

وأشارت إلى أن القصة بدأت عندما كان يصور جيفري فيلم وثائقي في مصر، ووجد حينها انني اتحدث الاسبانية، فطلب مني المشاركة في "الاوديشن" الخاص بالفيلم الجديد الذي سيبدأ تصويره، وبالفعل دخلت الاختبار وأسند لي الدور.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

كانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

وبدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرض مؤخرا على منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.

أميرة أديب السوشيال ميديا جائزة أيمى فيلم وثائقي مسلسل ولاد ناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

موضوعات متعلقة

Last Call For Istanbul يتصدر قائمة مشاهدات منصة نتفليكس

سر خروج مسلسل دانييلا رحمة وقصي خولي من موسم رمضان 2024

دوا ليبا تنفصل عن حبيبها رومان جافراس بعد 8 شهور ارتباط

بعد تصدره شباك التذاكر في مصر..انطلاق فيلم “وداعا جوليا" بسينمات الخليج

أول لقطات من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

زوج الفنانة ريم أحمد يقبل يدها على المسرح بعد تكريمها | فيديو

بعد أسبوع عرض.. تعرف على إيرادات فيلم Napoleon

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الثلاثة

ترشيحاتنا

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف 3 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

أنا جعانة يا عمو..كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية فقدت أسرتها في قصف إسرائيلي

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ