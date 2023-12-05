احترس.. المكملات الغذائية تضر إذا لم تلتزم بهذه القواعد

تعد المكملات الغذائية من اكثر العقاقير الطبية شيوعا في العالم وذلك بسبب فوئدها المتعددة و إمكانية تناولها دون استشارة الطبيب

ولكن في كثير من الأحيان تتسبب المكملات الغذائية في إصابة الإنسان بأضرار صحية عديدة وتكون مدمرة في بعض الأحيان

ووفقا لما جاء في موقعvitasciences نعرض لكم كيفية استخدام المكملات الغذائية بأمان

يجب استخدام المكملات الغذائية فقط لتكملة النظام الغذائي الصحي، وليس استبداله.

من المهم اختيار المكملات الغذائية عالية الجودة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة لضمان السلامة والفعالية.

تناول المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن مع الطعام يمكن أن يعزز الامتصاص ويقلل من الآثار الجانبية المحتملة.

قد يتم امتصاص بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين د ، بشكل أفضل في شكل صمغ أو سائل مقارنة بالأقراص أو الكبسولات.

من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في تناول أي نوع من المكملات الغذائية جديدة، خاصة إذا كنت تعاني من حالات طبية كامنة أو تتناول أدوية أخرى.

