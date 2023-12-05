إذلال للجميع.. أول تعليق إسرائيلي علي تفتيش حارس مكتب نتنياهو لرئيس أركان الجيش

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا”، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن تفتيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو إذلال لجميع جنود الجيش.

وأضاف ليبرمان، أنه “يجب أن لا يتم السماح لـ نتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب”.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن حارس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب تفتيش رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، لدى دخوله المكتب بحثا عن جهاز تسجيل.

وأوضحت القناة العبرية، أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، غضب وتوجه داخل الغرفة إلى الحاضرين، وعبر عن استيائه من الحادث”.

وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو، إن حارس الأمن لم يتلق أي تعليمات، وأنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية.

وأضاف أن “حارس الأمن أراد ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل”.