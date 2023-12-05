أبو العينين: الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بمصر تجذب الشركات العالمية

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الإمارتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن لابد من تقليل استخدامات الوقود الاحفوري، مستدركا أن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر في مصر تجذب الشركات العالمية.



وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن لا بد من وجود استثمارات خضراء وتشجيع هذا الأمر وخاصة في الدول الفقيرة.