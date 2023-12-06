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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين يكشف تفاصيل دوره فى فيلم فرقة الموت

آسر ياسين
آسر ياسين

كشف الفنان آسر ياسين عن تفاصيل أعماله السينمائية التى يشارك بها فى الفترة المقبلة حيث يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم “ولاد رزق 3” ودوره فى فيلم “فرقة الموت”. 

وقال آسر ياسين فى تصريحات تلفزيونية : "معنديش فكرة فيلم الشايب أو ولاد رزق 3 هينزل امتى، وعندي تصوير في الرياض لفيلم ولاد رزق 3.

وأضاف آسر ياسين : اما عن دورى فى فيلم فرقة الموت أننى متحمس جدًا له ودور خط الصعيد ومتحمس للشغل مع المخرج أحمد علاء وأحمد عز، والزعيم عادل إمام قدم شخصيتي قبل كده في فيلم من أفلامه.

وأوضح آسر ياسين : بقالي كتير عايز أعمل دور شرير، لأنها شخصية غنية جدًا، وأتعمل عنها كتب وأفلام ومسلسلات.. فـ حابب الطريقة الجديدة أو التناول الجديد اللي هنتعامل بيه معاه.

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آسر ياسين وولاد رزق 3 

انضم الفنان آسر ياسين لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويجسد ياسين خلال الأحداث شخصية «الشايب» التي بدأ تصويرها مؤخراً، والتي تم الإعلان عنها أيضاً في وقت سابق، تمهيداً لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين، كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

على صعيد آخر، عُرض لآسر ياسين قبل أيام فيلمه الجديد «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في السابع من ديسمبر المقبل، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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