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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مطعم ياباني يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها لزبائنه

صدى البلد

أثار مطعم ياباني يسمى  Shachihoko-ya يقع في ناجويا الكثير من الجدل وذلك لتقديمه خدمة غريبة من نوعها يقوم بها لزبائنه وتتمثل في إمكانية قيام موظفي الاستقبال بصفعهم على وجوههم، وذلك مع القيام بدفع مقابل مادي لهم وذلك نظير هذه الخدمة.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة ديلي ستار يرتدي الموظفون، والذين غالبًا ما يكونون نادلات في المطعم، الكيمونو مع القفازات الجلدية وذلك للحماية، ويحصلون على 1.60 جنيه إسترليني لكل صفعة.

ويتيح المطعم للزبائن اختيار أن يتم القيام بصفعهم من الأمام أو الخلف، وأن تكون الضربات قوية وذلك  لدرجة أن العملاء يتم  القيام بدفعهم من مقاعدهم.

تم افتتاح المطعم،  عام 2012 وكان معرضًا لخطر الإغلاق إلى أن  الموظفين تمكنوا من تغيير الأمور من خلال تقديم هذه التجربة الغريبة والقيام  بتوظيف المزيد من الموظفين لمواجهة العنف قبل الوجبة.

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