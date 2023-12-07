حدث ليلا| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية.. صدمة في ليفربول.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

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«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي عرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل بسبب خلافات حول ملف الهجرة.

أرقام صادمة لـ مانشستر سيتي وجوارديولا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا انتصارًا ثمين على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الأهلي

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة نارية بشأن نجم الأهلي محمود متولي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : بنسبة كبيرة محمود متولي خارج النادي الأهلي بسبب كثرة الإصابات .



عرفت الخبر.. تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور بعد الحادث

أكدت مصادر من أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، خروج زوجته من المستشفى بعد 3 أيام من وقوع الحادث، وعلمها بخبر وفاة زوجها إذ أخفوا عنها الخبر فور وقوعها حتى لا تتأثر.



المستشار محمود فوزي: السيسي لم يكن يحتاج لحملة رئاسية بسبب شعبيته ورصيده لدى الجماهير

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن إدارة حملة رئيس جمهورية حالي شرف كبير، لكنها مسئولية كبيرة وصعبة.

خطفت قلوب العالم .. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب | شاهد

أثار مقطع فيديو لطفلة فلسطينية حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق انستجرام الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا.

معتمد جمال يعلن الطوارئ في الزمالك لهذا السبب

كشف الإعلامي هاني حتحوت سبب إعلان معتمد جمال حالة الطواريء في الزمالك.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: معتمد جمال يعلن الطواريء في الزمالك بعد فخ تقديم لقاء ساجرادا وتأجيل مواجهة الاتحاد بشكل مفاجئ.

إعلامية شهيرة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من 38 كيلو بدون أي عمليات

أثارت الإعلامية جوزي جيبسون الجدل وذلك بفقدانها لأكثر من 38 كيلوجرامًا من وزنها وذلك على مدار عام كامل .

صدمة في ليفربول.. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف الريدز لإصابة قوية.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، أمس الأربعاء: "أصيب جويل ماتيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي".