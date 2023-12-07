ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة اليوسفي يومياً؟

اليوسفي من الفواكه الحمضية، ويحتوي على الكثير من الفوائد،منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء والسكري ،وتعزيز مناعة الجسم ،ولكن أيضًا يجب تناول لفاكهة اليوسفي باعتدال، وعدم الإفراط في تناولها ووفقاً لموقعjust food نعرض اضرار الإفراط في تناول اليوسفي.



تناول اليوسفي يومياً قد يؤدي إلى حدوث ارتجاع المرئ و الجهاز الهضمي، وذلك لأنه يرجع ذلك لعدم التحرك بانتظام للمعدة.

عند الإفراط في تناول فاكهة اليوسفي، فإنه قد يؤدي لزيادة الوزن، وذلك بطريقة سريعة. لأن الحبة الواحدة من فاكهة اليوسفي، قد يعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية الكبيرة، لذا ينصح التناول له بالاعتدال، وعدم الإفراط في تناوله.

الإصابة بحصى الكلى ،نظرا لإحتوائه على الحمضيات ونسبة الأملاح العاليه بالجسم.

وأيضًا قد يؤدي ذلك إلى حدوث مرض القرحة، وإلى حدوث آلام في المعدة وحدوث قلق شديد الإصابة بالكثير من الأمراض مثل الإمساك، الإسهال.



تناول المزيد من اليوسفي يؤثر على الأسنان سلبا والطبقة الواقية للأسنان، ومن الممكن تسبب تسوس الأسنان، ورائحة كريهة للفم وأمراض اللثة.

ويوصي خبراء التغذية بعدم تناول أكثر من 5 حبات من اليوسفي في اليوم، لأنها تزيد من حموضة المعدة التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة.

"لا ينصح بتناول الكثير من فاكهة اليوسفي، لأنها تحتوي على الكثير من السكر وحمض الليمونيك والأسكوربيك. لذلك من الأفضل عدم الإفراط فيه.

كما يمكن استهلاكه، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.