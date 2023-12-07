السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس العراق

​قدم سفير مصر لدى العراق السفير أحمد سمير، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد.

وقالت وزارة الخارجية، إن سفير القاهرة الجديد في بغداد، نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره العراقي، منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية والأخوية بين مصر والعراق، ومؤكداً على ضرورة تعزيز العمل على توسيع أطر التعاون في مختلف المجالات، سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وخاصة تعزيز مستويات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي نفس السياق، أعرب رئيس الجمهورية العراقية عن اعتزاز العراق الشقيق بالعلاقات التاريخية مع مصر، وحرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، راجياً نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، بحسب بيان وزارة الخارجية.