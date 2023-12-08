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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة شقيق أحمد حلمي ..دخول المخرج عاطف شكري المستشفى ..ورنا سماحة ترحل عن راديو 9090

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

المخرج عاطف شكرى يتعرض لـ أزمة صحية مفاجئة| تفاصيل

 

أعلن المخرج أشرف فايق عن تعرض صديق عمره المخرج الكبير عاطف شكرى إلى أزمة صحية مفاجئة.

وكتب أشرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يرقد الأن في مستشفي الشبراويشي بالدقي  المخرج السينمائي الكبير وصديق عمري ورفيق رحلة الكفاح عاطف شكري  فرجاء الدعاء له بالشفاء العاجل فهو يعاني من إلتهاب رئوي حاد .
 

تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي بحضور أفراد أسرته

 

شيع منذ قليل الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد إلى مثواه الأخير، عقب الصلاة عليه فى مسجد ناصر ببنها.

وحضر الجنازة أفراد أسرة أحمد حلمي وعددا من الأصدقاء المقربين، على أن يقيم العزاء فى مسقط رأسه مساء اليوم.

وأعلن حلمي منذ قليل أن العزاء فى القاهرة سوف يكون يوم الأحد القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
 

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

 

أعلنت سالى شقيقة الفنان أحمد حلمي عن وفاة شقيقها الأكبر خالد فجر اليوم ببنها.
وكتبت سالي عبر خاصية الإستوري الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي: “أخي خالد فى ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له فى هذه الجمعة الكريمة”.
 

وائل كفوري يحيى حفل ليلة رأس السنة الجديدة في بيروت

 

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة 2024 هذا العام ببيروت.

وحرص وائل كفوري على الترويج لهذا الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بنشر البوستر الدعائي لها.


الحفل يقام يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، ويشاركه فى احياء الحفل ميشيل فضل الذي بدوره قام بالترويج للحفل.
 

 

في حتة تانية.. نيقولا معوض يكشف كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

 

كشف الفنان نيقولا معوض تفاصيل دوره فى مسلسله الجديد الحشاشين والذي يقوم بتصويره بجانب النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

وقال نيقولا خلال حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على فى برنامجها الشهير أسرار النجوم، إنه انتهى من تصوير أكثر من 50٪ من أحداث المسلسل ويجسد فيه شخصية عمر المختار.

وأضاف نيقولا أنه سعيد بتجربته مع الفنان كريم عبد العزيز؛ مؤكدا أن كريم من أفضل الفنانين الذين تعاون مهم فى الفترة الأخيرة.
 

 

رنا سماحة تعلن رحيلها من راديو 9090

 

 

أعلنت الفنانة رنا سماحة عن رحيلها من راديو 9090، مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت رنا على صفحتها: حبايبي الغاليين مع نهاية السنه ان شاء الله هتنتهي رحلتي في الراديو ٩٠٩٠، رحلة دامت ٨ سنوات طلعت منها بزملاء وأصدقاء غاليين على قلبي.

وأضافت:  عشت معاكم فيهم أوقات حلوه كتير وكنت سعيدة جداً بالتجربة، غنينا وضحكنا ولعبنا وزي ما بتمنى دايماً اني اكون عند حسن ظنكم.

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