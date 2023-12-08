مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أمله في أن يتمكن المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وثمَّن “منصور”، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية، ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاحتلال دمر المستشفيات، وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني: على مجلس الأمن تأييد الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ويجب حماية المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، أنه على الدول الأعضاء بمجلس الأمن، رفض الاعتداءات على غزة، والعمل على إنهائها.

وواصل: “إن رفض مجلس الأمن أي دعوة لوقف إطلاق النار؛ تعني رفضه وقف الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، وأن هدف إسرائيل هو إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه”.

واختتم مندوب فلسطين، كلمته: “هذه الحرب جزء من محاولة إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني وتقويض قضيته”.