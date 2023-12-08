عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

تاجرا في الحشيش وحازا
تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية.. حكم رادع لعاطلين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضًا :

txt

تعاون بين النيابة الإدارية والاتصالات لميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني

txt

قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة 5 ملايين جنيه

txt

رجعت البيت اتصدمت.. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة

txt

وزير العدل: الدولة تولي القضاء اهتماما بالغا لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10174 لسنة 2023 جنايات الصف، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهم الأول "حسن. ر"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، والمتهم الثاني "عبدالحميد ن"، عاطل، ومقيم بندر الصف في محافظة الجيزة، أحرز المتهم الأول بقصد الاتجار مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز بواسطة المتهم الثاني سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص، وحاز بواسطة المتهم الثاني ذخائر 4 طلقات خرطوش، مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

اقرأ أيضًا :

txt

انتحال صفة وسرقة و4 متهمين .. قرار عاجل بالحبس وتفريغ كاميرات

txt

5 كيلو استروكس وهيروين .. قرار عاجل ضد عاطلين بالقاهرة

txt

قرار عاجل في حريق شقة بحدائق القبة ومصرع صاحبتها

txt

افتتاح أول محكمة صديقة للطفل في الصعيد .. صور

txt

وزير العدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريتين المصرية والمجرية

txt

بحضور مفتي الجمهورية | قضايا الدولة تفتتح فرعيّ الهيئة بدمنهور

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن، بندقية خرطوش، دون ترخيص، وأحرز ذخائر 4 طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبعرضهما على محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها المتقدم.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

محكمة جنايات الجيزة حشيش اتجار فى المخدرات اسلحة نارية بندقية خرطوش حيازة بندقية خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة «وهمية» في غزة| فيديو

أحمد حلمي يتلقى عزاء شقيقه فى مسقط رأسه ببنها .. صور

السيسي يوجه بالحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء الطرق بالقاهرة| فيديو

حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ