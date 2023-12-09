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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسمة عبد العزيز تحيى حفلا موسيقيا على مسرح سيد درويش

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

تحيى عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلا موسيقيا يوم الجمعة المقبل وذلك على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية. 

وتقدم نسمة عبد العزيز عدد من المقطوعات الموسيقية منها "شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".

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نسمة عبد العزيز 

وقد ‏قالت العازفة نسمة عبد العزيز في إحدى حفلاتها، أن لديها فرقة الآن لكنها مازالت تعزف مع الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك بسبب حبها الكبير له، مؤكدة أنه قيمة كبيرة جدا واي فنان يتمنى التواجد معه على المسرح.

وأضافت نسمة عبد العزيز : أنها تعلمت منه الكثير من الأشياء، وتكون حزينة بسبب عدم تواجدها معه في بعض الحفلات لأنه شخص رائع على المستوى الشخصي، مضيفة أنها تعلمت منه كيف يكون الفنان جميل من الداخل مثلما هو جميل من الخارج.

‏وأوضحت نسمة عبد العزيز : إن مهرجان القلعة هو عيد بالنسبة لها لأن أول مرة تعزف على مسرح في حياتها كان في مهرجان القلعة وهذه كانت أول حفلة لها على خشبة مسرح.

وأشارت نسمة عبد العزيز : أنها قامت بشراء ملابس جديدة  لأنها أول حفلة لها في مهرجان القلعة وكانت تعزف على آلة المثلث وعزفت لمدة دقيقة ونصف تقريبا فقط وكانت في الصف الثاني الثانوي في وقتها.

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مدينة الإسكندرية مسرح سيد درويش حفل نسمة عبد العزيز

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