الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية المؤثرة خلال هذه الفترة كثافتها خفيفة وتوجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية مسببة انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية؛ ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.





وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير وكميات الأمطار من خفيفة لمتوسطة، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث يصل إلى 10 درجات مئوية مع دخول المساء.



موجة تقلبات جوية حادة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع مع يومي الإثنين والثلاثاء وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار متفاوتة الشدة والرعدية ستكون أبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار، لافتة إلى أن يوم الثلاثاء هو ذروة التلقلبات الجوية حيث تتساقط كميات أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية وقد تمتد للقاهرة الكبرى ولكن بكميات أقل مع وجود نشاط في حركة الرياح.