غدا .. بيراميدز بقميصه الأساسي أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

قرر المشاركون بالاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز المقررة غدا في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ، ارتداء بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض خلال المباراة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني ، الذي عقد بأحد فنادق مدينة (بريتوريا) بجنوب أفريقيا اليوم السبت ،على أن يرتدي حارس مرمى بيراميدز اللون الأخضر الكامل .. في حين سيظهر صن داونز صاحب الأرض والجمهور بلونه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وتقرر أن يتحرك الفريقان باتجاه ملعب المباراة في الواحدة و10 دقائق، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب مباشرة.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر غد الأحد على استاد "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة (بريتوريا) في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

