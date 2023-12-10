أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه.. تطبيقات تدمر بطارية آيفونك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
فيفو تطلق رسميًا Vivo Y36i ببطارية 5000 مللي أمبير ومعالج قوي
أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo Y36i المميز لمحدودي الدخل، بمعالج قوي من شركة ميديا تيك، وكذلك بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.
احذفها فورًا.. تطبيقات تدمر بطارية آيفونك
هناك عدد من التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطارية هواتف آيفون أكثر من غيرها، كما تعمل على تعطيل هاتفك وجعله يعمل بشكل أبطأ وأقل كفاءة.
لمنخفضي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه
يمكن شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة للغاية بسعر أقل من 4 آلاف جنيه، عن طريق شركة سامسونج وعدد من الشركات العملاقة التي توفر هواتف مميزة بسعر رخيص لذوي الدخول الضعيفة من الشباب أو محدودي الدخل.
وحش الفلاجشيب.. موبايل تفوق على كل المنافسين وبسعر أرخص
حقق هاتف OnePlus 11 شهرة واسعة، كما حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث استطاع الهاتف أن يتفق على معظم المنافسين في السوق مع إمكاناته العالية وسعره المناسب للغاية مقارنة بأسعار هواتف الفلاجشيب.
على قد ميزانيتك.. موبايل من سامسونج فيه كل المواصفات اللي محتاجها
لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام محبي وعشاق هواتف سامسونج في الحصول على هاتف ذكي مميز بتصميم أنيق وإمكانات قياسية تشبه "هواتف الفلاجشيب" من الفئة الرائدة والتي يفضلها الكثير.
بطريقة بسيطة.. هترجع بطارية آيفونك زي الأول
هناك الكثير من التطبيقات التي تستهلك بطارية هواتف آيفون، كما تستهلك مساحة التخزين، مثل تطبيقات فيسبوك، وتيك توك، و"جوجل مابس" وغيرها من التطبيقات الأخرى.