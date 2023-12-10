أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه.. تطبيقات تدمر بطارية آيفونك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo Y36i المميز لمحدودي الدخل، بمعالج قوي من شركة ميديا تيك، وكذلك بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

هناك عدد من التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطارية هواتف آيفون أكثر من غيرها، كما تعمل على تعطيل هاتفك وجعله يعمل بشكل أبطأ وأقل كفاءة.



يمكن شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة للغاية بسعر أقل من 4 آلاف جنيه، عن طريق شركة سامسونج وعدد من الشركات العملاقة التي توفر هواتف مميزة بسعر رخيص لذوي الدخول الضعيفة من الشباب أو محدودي الدخل.



حقق هاتف OnePlus 11 شهرة واسعة، كما حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث استطاع الهاتف أن يتفق على معظم المنافسين في السوق مع إمكاناته العالية وسعره المناسب للغاية مقارنة بأسعار هواتف الفلاجشيب.



لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام محبي وعشاق هواتف سامسونج في الحصول على هاتف ذكي مميز بتصميم أنيق وإمكانات قياسية تشبه "هواتف الفلاجشيب" من الفئة الرائدة والتي يفضلها الكثير.



هناك الكثير من التطبيقات التي تستهلك بطارية هواتف آيفون، كما تستهلك مساحة التخزين، مثل تطبيقات فيسبوك، وتيك توك، و"جوجل مابس" وغيرها من التطبيقات الأخرى.