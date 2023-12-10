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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعني إيه 10 جيجا|لميس الحديدي تسخر من تعويضات شركات المحمول بسبب انقطاع الإنترنت..فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تغريم  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

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وقالت الحديدي: " سألت ممثل المصرية للاتصالات وقلت هل سيكون فيه تقرير أو غرامة ؟  قال لي: لا..غرامة ليه هنقدم تقرير... وبالفعل تم توقيع غرامة 20 مليون جنيه  فيما سمّاه عطل تقني في البنية التحتية ورغم أني سألت ممثل المصرية للاتصالات  العطل فين؟ قال لي جهاز تشغيل؟ وأنا مش عارفة    جهاز التشغيل  له علاقة بالبنية التحتية ولا كلاهما مختلف هما إخوات ؟ ".

  
وتابعت “الحديدي” عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  ON، ساخرة من تعويضات شركات المحمول للمواطنين عن انقطاع الخدمة، قائلة: "شركات الاتصالات مش بتكسب خالص عليها حاجات ياعيني  مسكينة مش بتكسب؟ ، يعني إيه 10 جيجا؟  إنت الأساس بتاع الانقطاع المفروض تديني أكتر منها السؤال الثاني: يعني استخدامهم في 3 أيام".


واصلت : أنا جالي 10 جيجا   من وي . يعني  ثلاثة أيام حاولنا نتصل بيهم ماردوش  يعني  لو عندي  باكج  بعدد  جيجاوات معينة  زودهم آخر الشهر  على الباقة الرئيسية  يعني  إيه تديني مهلة ثلاثة ايام هفصل الاشتراك إزاي؟ أعمل فصل إزاي ؟ أدوا الناس تعويض منطقي".


وأتمت: المصرية للاتصالات وهي اللي قطعت الإنترنت  إدتنا 10 جيجا؟  وفيه شركات إدتنا  ثلاثين جيجا .. التعويض يبقى مفيد في الاستخدام مش يبقى تعويض أمارة وخلاص".

لميس الحديدي

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