اخبار مصر|المصريون يختارون الرئيس اليوم.. السيسي يوجه بإعداد جيل جديد من الشرطة

اخبار مصر .. أنهت الأجهزة المعنية كافه الإجراءات الخاصة بتجهيز مقرات اللجان بكافه المناطق.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

المقرات الانتخابية بالقاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين| فيديو وصور

أنهت الأجهزة المعنية بالقاهرة كافه الإجراءات الخاصة بتجهيز مقرات اللجان بكافه المناطق بالقاهرة.

السيسي يوجه بإعداد جيل جديد من الشرطة قادر على حماية الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة استمرار جهود الارتقاء بأداء الشرطة، وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المتميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، بدءًا من غد الأحد الموافق 10 ديسمبر (أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل)، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد حظر زراعة الأرز بمحافظتين.. الفلاحين: نتمنى إعادة النظر في القرار

أصدرت الحكومة قرارًا بـ حظر زراعة الأرز في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بهدف الحفاظ على المياه، ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.

النائب محمد أبو العينين: جمعية برلمان البحر المتوسط جاهزة لمتابعة انتخابات الرئاسة بإنصاف ومصداقية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، أن بعثة الجمعية سترصد بكل دقة مجريات العملية الانتخابية، بسلبياتها وإيجابياتها على نحو منصف ويتسم بالمصداقية.

لو عايز تستثمر.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

تمثل أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء .

لإنقاذ المناخ.. الأمم المتحدة تدعو الأغنياء إلى تناول بدائل للحوم

قد تساهم البدائل الجديدة الناشئة للمنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان في الحد بشكل كبير من البصمة البيئية للنظام الغذائي العالمي الحالي، لا سيما في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (الأغنياء)، شريطة أن تستخدم طاقة منخفضة الكربون .

وزارة الخارجية تسهل عودة المصريين من قطاع غزة عبر آلية إلكترونية جديدة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان

الصوت يصنع الفارق.. ضياء رشوان: المواطن صاحب الحق الوحيد في العملية الانتخابية

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور، ضياء رشوان، إن المواطنين المصريين هم أصحاب الحق الوحيد في العملية الانتخابية، منوها بأن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للمواطن والصوت يصنع الفارق.

باقي 14 يوما| مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث قال إننا نقترب جدا من الدخول الفلكي للشتاء ( باقي ١٤ يوم) .

البلدي بـ 220 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم السبت

استقرت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر، في الأسواق كما يتوقع الخبراء انخفاض في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاستمرار فى الإفراج عن الأعلاف، أدت إلى توافرها وانخفاض أسعارها بالأسواق مما نتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم الحية.

أشعة الشمس المصدر الأساسي له.. فاكسيرا: هذه أعراض نقص فيتامين “د”

نشرت فاكسيرا مجموعة من المعلومات الهامة عن نقص فيتامين “د” في الجسم والعلامات التي تدل علي نقص هذا الفيتامين المهم .

وزير النقل: أعمال القطار الكهربائي السريع تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية.. صور

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) في المسافة من المحطة المركزية بالعاصمة الادارية وحتى محطة السخنة.

أبوصدام: 20 مليون فلاح عازمون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

دعا حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين جموع الفلاحين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا، لافتا إلي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستورى لا ينبغي أن يتركه الفلاحين.

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024

وجهت وزارة الصحة والسكان، بتيسير مشاركة العاملين بالقطاع الطبي في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على آداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في المنشآت الطبية.