الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

حقق نادي الزمالك، فوزا ثمينا، على ضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك :"الزمالك عمل الطبيعي والأهلي مين فيهم في موضوع الشيبي والشحات وكهربا والزمالك وفي النهاية الزمالك بره البطولة بعقاب مبني على غلط".

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، هدف الفوز لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.



وبهذه النتيجة تصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدفدون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية والفوز علي ساجرادا الأنجولي بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجات ترتيب المجموعة كاملة، كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)