أهم الأخبار.. المصريون ينتخبون رئيس الجمهورية اليوم.. ودار الإفتاء: الممتنع عن التصويت آثم شرعًا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

تبدأ اليوم.. فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024



الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024



بدء التصويت في الساعة التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من بين 4 مرشحين



تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد



معتمد جمال السر.. الزمالك يكشف مصير الثلاثي المتمرد



شاهد.. رشاقة ومرونة مي عمر داخل صالة الجيم



بث مباشر.. تفاصيل استعداد المحافظات لاستقبال 67 مليون مواطن للمشاركة بالانتخابات الرئاسية



انتخابات الرئاسة 2024.. دار الإفتاء: الممتنع عن التصويت آثم شرعًا وكاتم للشهادة

