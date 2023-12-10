مصر الجديدة للإسكان توقع العقد النهائي لتطوير 77 فدانا بمدينة نيو هليوبوليس

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توقيع العقد النهائي مع شركة إم جي للتخطيط العمراني، للمشاركة في تطوير مساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبوليس، بنظام المشاركة في الإيرادات.

وأضافت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنه نسبة الإيرادات الإجمالية المتوقعة لشركة مصر الجديدة 32.1% بمبلغ 3.394.281 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال فترة 14 عاماً.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير