أخبار التكنولوجيا|كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتمتع هاتف Realme 11 Pro Plus من شركة ريلمي الصينية بقدرات ممتازة حيث يضم الهاتف بطارية ضخمة مع معدل شحن يبلغ 100 وات، وكذلك كاميرا دقة 200 ميجابكسل، ومعالج قوي، بالإضافة إلى سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة مما يجعله ينافس هواتف أندرويد الأخرى من سامسونج وشاومي وأوبو.



يتميز هاتف Xiaomi Redmi 10 من شركة شاومي الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة منها معالج قوي من شركة ميديا تيك التايوانية، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا فائقة الدقة، إلى جانب سعر رخيص يناسب الجميع.

أعاد الملياردير، إيلون ماسك حساب المؤثر أليكس جونز على منصة X مرة أخرى بعد حظره منذ عام 2018، حيث من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عنيفة وانسحاب جديد للمعلنين بسبب آراء جونز التي يتم اعتبارها من قبل البعض بأنها “ معاداة للسامية” ولليهود بشكل عام.



إذا قمت بتغيير خلفية هاتفك الآيفون بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون لديك قائمة طويلة من الخلفيات القديمة التي لم تعد تستخدمها، مما سيسبب لك الكثير من الفوضى.



تقدم شركة سامسونج العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.



حذر خبراء من فتح رسائل البريد العشوائي على تطبيقات Gmail وOutlook، حيث تحتوي هذه الرسائل في الغالب على روابط ضارة تسرق الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدمين.