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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي ينافس شاومي وأوبو 

 

يتمتع هاتف Realme 11 Pro Plus من شركة ريلمي الصينية بقدرات ممتازة حيث يضم الهاتف بطارية ضخمة مع معدل شحن يبلغ 100 وات، وكذلك كاميرا دقة 200 ميجابكسل، ومعالج قوي، بالإضافة إلى سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة مما يجعله ينافس هواتف أندرويد الأخرى من سامسونج وشاومي وأوبو.  

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل شاومي بكاميرا 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة


يتميز هاتف Xiaomi Redmi 10 من شركة شاومي الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة منها معالج قوي من شركة ميديا تيك التايوانية، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا فائقة الدقة، إلى جانب سعر رخيص يناسب الجميع.

 

آرائه ضد اليهود.. إيلون ماسك يتحدى ويعيد حساب أليكس جونز على X 

 

أعاد الملياردير، إيلون ماسك حساب المؤثر أليكس جونز على منصة X مرة أخرى بعد حظره منذ عام 2018، حيث من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عنيفة وانسحاب جديد للمعلنين بسبب آراء جونز التي يتم اعتبارها من قبل البعض بأنها “ معاداة للسامية” ولليهود بشكل عام.

 

اعرف ازاي تتخلص من خلفيات آيفون


إذا قمت بتغيير خلفية هاتفك الآيفون بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون لديك قائمة طويلة من الخلفيات القديمة التي لم تعد تستخدمها، مما سيسبب لك الكثير من الفوضى.

 

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023


تقدم شركة سامسونج العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.

 

يسرق الحسابات البنكية.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail


حذر خبراء من فتح رسائل البريد العشوائي على تطبيقات Gmail وOutlook، حيث تحتوي هذه الرسائل في الغالب على روابط ضارة تسرق الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدمين.

 

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أخبار التكنولوجيا|كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail

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