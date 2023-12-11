وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

تألقت الكعبة المشرفة في مظهر بديع وثقه العديد من المواطنين والمعتمرين بمكة المكرمة حيث تنهال عليها قطرات المطر لتخلق صورة طبيعية جمالية خلاقة.

انتشر مقطع فيديو صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعي إكس تظهر به السيول وهي تنهال على الكعبة المشرفة والمعتمرين.

وتفاعل الكثيرون مع مقطع الفيديو بسعادة حيث قال أحدهم " ماشاء الله سبحانك ياالله ما أكرمك"، بينما قال آخر " سعادة وجبر خاطر".

سيول وصواعق رعدية

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أمس الأحد سقوط أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة على مكة المكرمة شاملة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وحذر المركز من جريال السيول وصواعق رعدية مشيرًا إلى أن هذه الحالة الجوية يمكن أن تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أن حالة الطقس هذه يمكن أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساء أمس.