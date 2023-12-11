عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

وسط قطرات المطر..
وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع| شاهد

تألقت الكعبة المشرفة في مظهر بديع وثقه العديد من المواطنين والمعتمرين بمكة المكرمة حيث تنهال عليها قطرات المطر لتخلق صورة طبيعية جمالية خلاقة.

انتشر مقطع فيديو صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعي إكس  تظهر به السيول وهي تنهال على الكعبة المشرفة والمعتمرين. 

وتفاعل الكثيرون مع مقطع الفيديو بسعادة حيث قال أحدهم " ماشاء الله سبحانك ياالله ما أكرمك"، بينما قال آخر " سعادة وجبر خاطر". 

سيول وصواعق رعدية

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أمس الأحد سقوط أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة على مكة المكرمة شاملة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. 

وحذر المركز من جريال السيول وصواعق رعدية مشيرًا إلى أن هذه الحالة الجوية يمكن أن تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أن حالة الطقس هذه يمكن أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساء أمس.

الكعبة الكعبة المشرفة مكة المكرمة السيول صواعق رعدية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

موضوعات متعلقة

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

مقبرة من العصر الحجري تحير الخبراء في فنلندا لهذا السبب الغريب

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

تغير المناخ وراء وصول هجمات الدببة في اليابان لمستوى قياسي.. اعرف السبب

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

رائد فضاء يلتقط صورة جديدة لعفاريت حمراء في السماء| شاهد

دراسة| طريقة جديدة لاكتشاف أعضاء الجسم الداخلية المصابة بمرض الشيخوخة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة علي رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

إقبال كثيف.. أخر تطورات العملية الانتخابية في القليوبية وبورسعيد والغربية|فيديو

أبو العينين عن المشاركة الانتخابية: النتائج محل إعجاب العالم بالكامل

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية موسعة لمواجهة التغريب

رئيس النواب اللبناني: "غضب الله" سينزل على إسرائيل إن شنت الحرب علينا

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تدمر دبابتين ميركافا إسرائيليتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ