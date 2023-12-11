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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرة منطقة طرة والمعادي للشباب والرياضة تتفقد لجنة الشهيد عبدالخالق بطرة ..صور

اللجنة الانتخابية
اللجنة الانتخابية في طرة

تفقدت لمياء فوزى مديرة منطقة المعادي وطرة للشباب والرياضة ،  اللجان الانتخابية التابعة لمنطقة المعادى طرة فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية في مصر.

كما تابعت لمياء إدلاء الجمهور بأصواتهم فى لجنة مدرسة الشهيد بطرة ، مؤكدة على ضرورة المشاركة الإيجابية لجميع المصريين في الانتخابات الرئاسية في مصر. 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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