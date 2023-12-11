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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

صدى البلد

استمراراً لمشاركة الفنانين والإعلاميين في الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ، حرصت  شيرين مجدي ، منتجة مسلسلي" الطاووس" و"القمر آخر الدنيا "على الادلاء  بصوتها في الانتخابات ضمن لجنتها الاننخابية بمنطقة الدقي .

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وكان قد حرص الملحن والمطرب سامر أبو طالب وزوجته الفنانة رنا سماحة على الادلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح اليوم .

كما ادلي الفنان أحمد جمال بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك داخل إحدى اللجان الانتخابية مدينة نصر .

ونشرت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة لها أثناء إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية. 

وأدلى الفنان عمرو مصطفي بصوته في مدرسة عبد العزيز السيد نصر أول، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 9376 مقرًا انتخابيًا، تضمنت 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشباب، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 ألف قاضٍ، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  التي انطلقت داخل مصر، الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الفنان أحمد جمال الفنان عمرو مصطفى الفنانة رنا سماحة الفنانة نادية الجندي

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