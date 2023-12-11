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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطران المعادي يدلي بصوته في لجنته بحي طرة .. صور

الأنباء دانيال
الأنباء دانيال

صوت الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس ، في الانتخابات الرئاسية 2024 ،وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز بحى طرة .
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 

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الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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