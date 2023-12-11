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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية مشتركة.. مجاهدو القسام وسرايا القدس يوقعون عددا كبيرا من جنود الاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، إيقاع عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “في عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة صهيونية متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، الإجهاز علي جنديين إسرائيليين من المسافة صفر في محور الشجاعية بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "تمكنا من الإجهاز على جنديين صهيونيين من المسافة صفر خلال اشتباك مع قوة راجلة في محور الشجاعية”.

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وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بصاروخ "85 مضاد للدروع" وخوض اشتباكات ضارية مع الجنود المتحصنين بهيكلها في محور التقدم شرق غزة”.

الجهاد الإسلامي فلسطين جيش الاحتلال كتائب القسام سرايا القدس المقاومة الفلسطينية

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