إقبال الناخبين على لجنة الوافدين بميناء السخنة ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ..فيديو

شهدت لجنة الوافدين ميناء السخنة السويس بمحافظة السويس، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط عملية تنظيمية لدخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت.



جاء ذلك بمشاركة العاملين بشركات ومصانع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وايضا عمال وزارة النقل فى مشروع تطوير ميناء السخنة البحرى، كذلك طلبة جامعة الجلالة.



واستمر توافد حشود الناخبين لليوم الثالث بميناء السخنة بمحور قناة السويس بمحافظة السويس.

اصطفت طوابير الناخبين في لجنة ميناء السخنة، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024.



كانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، قد بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.

وتجري انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

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IMG-20231212-WA0075

IMG-20231212-WA0073

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IMG-20231212-WA0069

IMG-20231212-WA0070

IMG-20231212-WA0067

IMG-20231212-WA0068

IMG-20231212-WA0066

IMG-20231212-WA0065

IMG-20231212-WA0064