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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز: أمريكا تتوقع تغيير إسرائيل تكتيكاتها بـ غزة في يناير

غزة
غزة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تتوقع أن تغير إسرائيل تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة في شهر يناير المقبل، وأن تنتقل من هجوم بري واسع النطاق إلى عمليات محددة الأهداف.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “واشنطن تتوقع أن يتم تقليص المرحلة الأكثر كثافة من حرب إسرائيل مع حماس في جنوب غزة وتصبح أكثر تركيزا في أوائل يناير”.

ولفتت إلي أن “الولايات المتحدة تتوقع في شهر يناير الانتقال من هجوم إسرائيلي واسع النطاق إلى غارات مستهدفة على كبار قادة حماس وأهداف ذات قيمة عالية أخرى”.

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وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "إيكونوميست" نقلا عن مصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي، خلال زيارة لإسرائيل، أن العملية العسكرية في قطاع غزة يجب أن تنتهي قبل حلول العام الجديد.

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