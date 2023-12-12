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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بانتخابات الرئاسة.. "برايل" تمنح المكفوفين حقهم الدستورى بأسوان

ذوى الهمم بأسوان
ذوى الهمم بأسوان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، إدلاء ذوي الهمم فئة "المكفوفين" بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل.

وقال زياد ياسين، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، إنه لأول مرة يتم إدلاء ذوي الهمم فئة "المكفوفين" بأصواتهم بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية.

 

الانتخابات

وأوضح أن ذلك يدل على حرص الدولة المصرية على مشاركة أبنائها من ذوي الهمم فئة "المكفوفين" وتواجدهم بشكل سياسى وممارسة حقهم الدستورى.

وتابع ياسين أنه جرى تنفيذ وتصميم بطاقات انتخابية بطريقة برايل للمكفوفين، ويتم استخدام طريقة "برايل" من خلال التلامس.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

محافظ أسوان يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين في أسوان

ملحمة

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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