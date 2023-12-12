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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الوافدون الحصان الرابح .. تفاصيل قرار للهيئة الوطنية للانتخابات ساهم في تصويت الملايين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تيسيراً على المواطنين وتشجيع الجميع للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية ، قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من التسهيلات الخاصة كي تضمن للجميع الحق الدستوري في التصويت وخاصة المغتربين . 

تلك الفئة التي تعمل بعيداً عن محافظاتهم الأساسية ، كان أمامهم عائق التصويت في لجانهم بالمحافظات ، ومن هنا جاءت فكرة تخصيص لجان محددة للمغتربين فقط كي يسمح لهم بالنزول والمشاركة وعدم حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية . 

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361 لجنة خاصة للمغتربين

 

الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت 361 لجنة للمغتربين فقط ، وذلك وفقاً للمادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية ، والذي ينص على السماح لأي ناخب و ناخبة المتواجدين خارج محافظاتهم، بالإدلاء بأصواتهم في لجان المغتربين دون الحاجة للسفر إلى محافظاتهم الأصلية والذهاب للجان التابعين لها . 

لجان المغتربين تم توزيعها على عدد من محافظات الجمهورية ، منها 58 مقر بالقاهرة ، و36 بالإسكندرية ، و36 لجنة بمطروح ، و22 لجنة بالغربية ، و9 لجان بالقليوبية و 6 لجان في قنا ، و5 لجان في كفر الشيخ و 5 في بورسعيد و 7 في الدقهلية ، و10 في الشرقية . 

تخصيص لجان للمغتربين ساعد بشكل كبير على زيادة عملية التصويت ، خاصة وأن هناك عدد هائل بالملايين من المغتربين عن محافظاتهم ، وبعد تخصيص لجان محددة لهم موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ، تم تسهيل عملية التصويت وزيادة الإقبال ونسبة التصويت بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية . 

 

فئات محددة تدلي بأصواتها في لجان المغتربين

 

وتم تخصيص لجان المغتربين لفئات معينة منهم العاملين في قطاع السياحة وكذلك العاملين بقطاع الصناعة بالمدن الجديدة ، وكذلك الطلاب المغتربين الذين يتلقون تعليمهم خارج محافظاتهم الأصلية، وبالتالي كان من السهل عليهم الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة للذهاب للمحافظة الأساسية . 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

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