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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مفيد في تقليل الشعور بالوحدة؟

هل التواصل الاجتماعي
هل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مفيدًا في تقليل الشعور بال

التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل الشعور بالوحدة، يوفر الإنترنت وسائل متعددة للتواصل مع الآخرين، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمجتمعات الافتراضية وتطبيقات المراسلة الفورية، ويتيح للأشخاص التواصل مع الآخرين من جميع أنحاء العالم.

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هل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مفيدًا في تقليل الشعور بالوحدة؟

 

وفقا لما نشره موقع “هيلثي” أن التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل الشعور بالوحدة، يوفر الإنترنت وسائل متعددة للتواصل مع الآخرين، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمجتمعات الافتراضية وتطبيقات المراسلة الفورية، ويتيح للأشخاص التواصل مع الآخرين من جميع أنحاء العالم.

إليك بعض الطرق التي يمكن أن يكون فيها التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مفيدًا في تقليل الشعور بالوحدة:

الاتصال بالأصدقاء والعائلة: يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة المبعدين جغرافيًا، يمكن للمنصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر أن توفر منصة لمشاركة الأخبار والتحديثات والصور والفيديوهات، وبذلك يمكن للأشخاص الشعور بقرب الآخرين رغم المسافات الجغرافية.

اكتساب المعرفة والتعلم: الإنترنت يوفر وصولًا واسعًا إلى المعرفة والموارد التعليمية، يمكن للأشخاص الانضمام إلى المجتمعات الافتراضية المتخصصة والمنتديات لمشاركة الاهتمامات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات مع الآخرين، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإحساس بالانتماء والتواصل مع الأشخاص الذين يشتركون في نفس الاهتمامات والهوايات.

الدعم الاجتماعي: يمكن العثور على مجتمعات داعمة عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة أن يشاركوا تجاربهم ومشاكلهم وأحاسيسهم مع الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة. يمكن أن يوفر هذا النوع من التواصل الاجتماعي الدعم العاطفي والمشورة والتشجيع الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الشعور بالوحدة.

الفرص الاجتماعية والمهنية: يمكن استخدام الإنترنت للتواصل والتوازن والتعرف على أشخاص جدد في مجالات الاهتمام المشتركة أو المجالات المهنية، يمكن للمنصات المهنية مثل LinkedIn أنتوفر فرصًا للتواصل وبناء شبكة علاقات اجتماعية ومهنية، هذا يمكن أن يساعد في توسيع الدوائر الاجتماعية والمهنية وتقديم فرص جديدة للتواصل والتعاون.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الاعتماد الكامل على التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن التواصل الواقعي والشخصي، قد يكون هناك حاجة أيضًا إلى التواصل الوجه لوجه والتفاعل المباشر مع الآخرين لبناء علاقات أعمق وأكثر اتصالًا لذلك، يُنصح أن يتم استخدام التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت كوسيلة إضافية للتواصل الاجتماعي وليس الاعتماد الوحيد عليه.

أيضًا، يجب أن نذكر أن التجربة تختلف من شخص لآخر، بعض الأشخاص قد يجدون التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مفيدًا في تقليل الشعور بالوحدة، في حين أن آخرين قد يجدونه غير كافٍ أو قد يشعرون بالعزلة الرقمية لذا، يُنصح بمعرفة حاجاتك الشخصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بحكمة وتوازن مع التواصل الواقعي والاحترام لحاجاتك الشخصية.

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