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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 نصائح تساعدك على خفض الكوليسترول الضار والتخلص منه للأبد

الكوليسترول
الكوليسترول

يعاني الكثير من الأشخاص من إرتفاع الكوليسترول الضار، مما يسبب لهم بعض الآلام والآثار الضارة على صحة الجسم ككل، لذلك نقدم إليك 10 نصائح تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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10 نصائح تساعدك على خفض الكوليسترول الضار والتخلص منه للأبد  

تناول نظام غذائي صحي: ينصح بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والألياف. يجب تقليل تناول الدهون المشبعة والكولسترول الغذائي والتركيز على الأطعمة الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكولسترول: يجب تقليل تناول اللحوم الحمراء والمنتجات الألبانية الدهنية والزبدة والسمن والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، حيث يحتوي ذلك على نسب عالية من الدهون المشبعة والكولسترول.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف: تناول كميات كافية من الألياف الغذائية يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار. يوجد الألياف في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

تناول الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين على أحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الكولسترول الجيد (HDL) في الجسم وخفض مستويات الكولسترول الضار (LDL). قم بممارسة التمارين الهوائية مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجة.

الحفاظ على وزن صحي: الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكولسترول في الجسم. السيطرة على الوزن يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول الضار وزيادة مستويات الكولسترول الجيد.

تناول المكسرات الصحية: تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق على دهون صحية وألياف ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار.

تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول: التدخين واستهلاك الكحول يمكن أن يؤثران سلبًا على مستويات الكولسترول في الجسم وتزيد من خطر الأم9. تناول المواد الدهنية الصحية: يمكن استبدال الزبدة والسمن بالزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت عباد الشمس. يفضل استخدام هذه الزيوت في الطهي وتحضير الأطعمة بدلاً من المواد الدهنية الأخرى.

الحد من التوتر والإجهاد: يمكن أن يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على صحة القلب ومستويات الكولسترول. حاول تطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق وممارسة الأنشطة التي تساعدك على التخلص من التوتر.

يرجى ملاحظة أنه قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بصحتك، ينبغي عليك استشارة الطبيب أو الأخصائي الصحي للحصول على توجيه ونصائح شخصية تناسب حالتك الصحية واحتياجاتك الفردية.

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