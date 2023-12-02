نشرة المرأة والصحة| طبيب سعودي يحذر من نوع زبادي خطرعلى القلب والشرايين.. أعراض واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بالسعودية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

قال الدكتور فهد الخضيري، الباحث المختص في أبحاث المسرطنات، إن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويضر بصحة القلب.

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

عين الجمل أو ما يطلق عليه البعض الجوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إن دمج هذه المكسرات الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في الصحة العامة.

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

توجد مادة الكوليسترول في الدم، وهي مادة شمعية يحتاج الجسم إلبها لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاع الكوليسترول الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة بإطلاق مجموعة أحذية جديدة في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وخلابة.

مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

تعد مادة الكوليسترول، وهي مادة شمعية يحتاج الجسم لها لبناء الخلايا الصحية، ولكن يتسبَّب ارتفاع الكوليسترول الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

شاركت النجمة ياسمين صبري صور جديدة لها علبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة كارمن سليمان صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر في جدة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.