هشام آمنة: مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC بمعرض " فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذى يعقد فى الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات فى أفريقيا .

وأشار آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشارك فى المعرض بعدد ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات بصعيد مصر مثل البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، لعرض منتجاتهم على أكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف علي أسواق جديدة حيث يشارك فى المعرض أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية سعى البرنامج بصورة مستمرة لفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظات الصعيد بما يساهم فى زيادة الدخل والمبيعات ويحافظ علي هذه المنتجات التى تتميز بها محافظات الصعيد .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه يتابع بصورة مستمرة خطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية فى المعارض الداخلية والخارجية فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات بطرق العرض والبيع لمنتجاتهم .

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن معرض "فوود أفريكا" شهد فى افتتاحه ثلاث فعاليات هامة تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض "تمور أفريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قاما بزيارة جناح البرنامج فى المعرض وأشادا بالمنتجات الزراعية المعروضة من التكتلات الزراعية بالصعيد.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن اليوم الأول لمشاركة ممثلى التكتلات الزراعية التابعة للبرنامج شهد عقد عدد كبير من جلسات التشبيك لربط عارضي التكتلات الزراعية مع كبري السلاسل التجارية بمصر والخارج وبمختلف شركات التصدير والتعبئة والتغليف والتصنيع ، لافتاً إلى أن عدد الجلسات في اليوم الأول للمعرض بلغ ما يقارب ١٥ جلسة مما يدعم أعضاء التكتلات الاقتصادية في محافظات والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والذي ينفذها IMC - مركز تحديث الصناعة.

وأكد الهلباوي على أهمية مشاركة التكتلات الزراعية فى محافظات الصعيد فى المعرض لمساعدتهم فى عرض منتجاتهم والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يعد المعرض ذات دور محوري فى زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين تلك التكتلات والسلاسل التجارية الكبرى وغيرها من المستوردين والمشترين من مختلف الدول .

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتقديم كل الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية والزراعية فى محافظات الصعيد التى يعمل فيها البرنامج وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إشراك التكتلات الاقتصادية بالصعيد فى معرض " تراثنا " وتحقيق مبيعات كبيرة بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوي الدخل للأسر العاملة فى تلك التكتلات ، لافتاً إلى أن ذلك ما سعى إليه البرنامج مع التكتلات الزراعية التى تتميز بها محافظات الصعيد واشراكها فى معرض " فوود أفريكا" .

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