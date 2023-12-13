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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

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شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

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بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

وتألقت مي عمر، مرتديه فستان قصير باللون الرمادي، ونسقت معه بالطو طويل باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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