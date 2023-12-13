ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت مي عمر، مرتديه فستان قصير باللون الرمادي، ونسقت معه بالطو طويل باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر