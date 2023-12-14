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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من 1000 جنيه.. أحدث وأفضل موبايلات رخيصة من Nokia في 2023

أقل من 1000 جنيه..أحدث
أقل من 1000 جنيه..أحدث وأفضل موبايلات رخيصة من Nokia في 2023

تقدم  نوكيا مجموعة من الهواتف المميزة عالميًا، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت HMD Global، صانع نوكيا، عن هاتف Nokia 106 4G و Nokia 110 4G في الهند، كلاهما من الهواتف الميسورة التكلفة تحت فئة 2500 روبية (أي ما يعادل 925 جنيها مصريا تقريبا). والآن، أعلنت الشركة عن توفر ثمانية تطبيقات سحابية على Nokia 106 4G و 110 4G سيوفر هذا لمستخدمي الهواتف المميزة تجربة تطبيق غامرة.

 

نوكيا تقدم تطبيقات سحابية لهاتف Nokia 106 4G و 110 4G

 

أعلنت نوكيا عن YouTube Shorts على Nokia 106 4G و Nokia 110 4G ، سيسمح هذا للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة الشهيرة بسلاسة ودون أي توقف أو تجميد مزعج. يمكن مشاهدة المحتوى بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بهم. هناك تطبيقات سحابية إضافية بما في ذلك BBC Hindi وSokoban وألعاب مثل 2048 و Tetris. 

Nokia 106 4G


تقول الشركة إن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى الأخبار وتحديثات الطقس ونتائج الكريكيت والمزيد، يمكن الوصول إليها بسرعة عن طريق الضغط على أيقونة السحابة من القائمة.

يدعم كل من Nokia 106 4G و Nokia 110 4G الآن ميزة UPI للفحص والدفع لإجراء معاملات خالية من المتاعب. ستقوم الشركة بطرح تحديثات البرامج عبر الهواء لمستخدمي Nokia 110 4G الحاليين في الأسبوعين المقبلين.

Nokia 110 4G

يوفر Nokia 106 4G و Nokia 110 4G شاشة 1.8 بوصة مدعومة بوحدة بطارية 1450 مللي أمبير، الهواتف مقاومة للماء بدرجة IP52 وتعمل على نظام التشغيل S30+. 

تقول HMD Global إن إضافة YouTube Shorts على الهواتف المميزة يوضح بشكل أكبر الالتزام الثابت للشركة بتوفير تجربة محمولة لا مثيل لها.

Nokia Nokia 106 Nokia 106 4G HMD Global Nokia 110 4G نوكيا YouTube YouTube Shorts

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