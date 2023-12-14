إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بسبب عقود اللاعبين..

أكد محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن هناك مشكلات كثيرة داخل غرفة الملابس بالنادي الأهلي، ولكن لا يعلم بها أحد، موضحًا: "عندي مصادر خاصة تؤكد هذا الكلام".



وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال قناة الحدث اليوم، أن الفترة المقبلة سيكون هناك خبر عاجل بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، سيتم الإعلان عنه بعد بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية خلال هذه الأيام.

وأشار إلي أن إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، تلقى عرضا من نادي بالسعودية “ الاتفاق السعودي”، وأنه بنسبة كبيرة سيرحل اللاعب عن الأهلي بعد بطولة كأس العالم.

وتابع: "هناك شخص قريب جدًا من إمام عاشور أكد أن إمام يفكر في الرحيل، وأن إمام عاشور مش مرتاح في الأهلي، وأن هناك مشكلة بسبب أن عقد إمام أعلى من عقد عدد كبير من اللاعبين منهم محمد الشناوي، وحسين الشحات".