اجتماع كبار المسئولين بالجامعة العربية للتحضير للمنتدى العربي - الروسي في مراكش

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم ؛ اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الاربعاء الموافق 20/12/2023.

عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، و السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، و السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

وافاد السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الامين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية فى تصريح له عقب الاجتماع " ان هذا الاجتماع ياتى بعد التشاور بين الرئاسة ( المملكة المغربية ) ؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ؛ لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري ؛ وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026".

كما نوه الدكتور منزلاوي بأهمية هذا المنتدى العربي-الروسي نظراً لثقل الدور الروسي كقوة ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

