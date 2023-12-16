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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد و ذلك خلال احتفالها مساء أمس بحفل زفافها وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور الإعلان عن خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب بشكل رسمي.

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا  بإطلالتها خلال مشاركتها في  فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن على الأقل يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

 

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