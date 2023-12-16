نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد و ذلك خلال احتفالها مساء أمس بحفل زفافها وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور الإعلان عن خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب بشكل رسمي.

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا بإطلالتها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن على الأقل يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.