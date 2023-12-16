إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

شاركت النجمة يسرا صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة غير متوقعة ومختلفة.

تفاصيل إطلالة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

وارتدت يسرا بدلة بتصميم الاوفر سايز مكونة من بنطال واسع وعليه جاكيت طويل وواسع وباكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون من منطقة الخصر، واختارت حذاء باللون الاسود، مع حقيبة باللون الأخضر والأبيض اضافت لمسة على إطلالتها.

وقامت يسرا برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حضان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت يسرا إطلالتها ببعض اللمسات اللافتة من المكياج، فقد أختارت اللون الكمشيري كأحمر شفته، مع الكحل الاسود والآي لاينر والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية.

وتزينت يسرا ببعض الإكسسورات المميظة، فقد أرتدت قرطين باللون الذهبي، مع قلادة ملونة باللون الاخضر وخاتم بنفس اللون.

يسرا

يسرا

يسرا