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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| حصاد 2023.. أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد لهذا العام.. أقوى هاتف منافس لـ سامسونج شاومي من ريلمي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص موبايل شاومى فى مصر بكاميرا 200 ميجابكسل

تتيح دوماً شاومى الصينية خيارات متعددة لمحبيها تلبي احتياجاتهم المختلفة، ولكن هذه المرة اهتمت لأقصى درجة بمحبي التصوير بتوفير هاتف بكاميرا خارقة بدقة 200 ميجابكسل، وهو Redmi Note 12 Pro Plus مقابل سعر تنافسي.

 

موبايل Realme Narzo 60 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

طرحت شركة ريلمي، تحديث واجهة المستخدم Realme UI 5.0 x، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، لإصدارات هاتفها الذكي Realme Narzo 60 5G المباعة في الهند.

 

حصاد 2023.. أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد لهذا العام

تعتبر تطبيقات المراسلة من أكثر التطبيقات استخداما في العالم، وخاصة بالنسبة لمستخدمي أندرويد، ومن بين هذه التطبيقات ثمة العديد من الخيارات المميزة التي توفر تجربة مريحة وآمنة للمستخدمين.

 

قبل إطلاقه عالميا.. اعرف مميزات وسعر تحفة وان بلس OnePlus 12

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة وان بلس OnePlus،عن تاريخ الإطلاق العالمي لجهاز OnePlus 12 الرائد الذي طال انتظاره.

 

موبايل جبار بأداء الفلاجشيب.. أقوى هاتف منافس لـ سامسونج شاومي من ريلمي

كشفت شركة ريلمي، النقاب مؤخرا عن أقوى هواتف تشكيلة GT، يتميز بإعدادات كاميرا فريدة من نوعها، فهو يتمتع بعدسة منظار مقربة مقاس 65 مم إلى جانب أكبر مستشعر في كاميرا التكبير.

 

وحوش الألعاب.. مقارنة بين Red Magic 9 Pro وآسوس ROG Phone 7 Ultimate

في عالم الهواتف الذكية للألعاب الديناميكي والتنافسي، يبرز كل من هاتف آسوس Asus ROG Phone 7 Ultimate، ونوبيا Nubia Red Magic 9 Pro، باعتبارهما اثنين من أقوى المتنافسين في هذا المجال، لذلك سنستعرض إليك في  هذه المقالة مقارنة شاملة بين هذين العملاقين في مجال الألعاب، مما يساعدك على معرفة أيهما هاتف الألعاب الأفضل.

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