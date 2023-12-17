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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم Leave the World Behind يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس| تعرف على قصته

Leave the World Behind
Leave the World Behind

تصدر فيلم جوليا روبرتس الجديد Leave the World Behind قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس العالمية، بعد أيام من طرحه للعرض. 

 

فيلم Leave the World Behind يشارك في بطولته إيثان هوك، ماهيرشالا علي، كيفين بيكون، تشارلي إيفانز، ميهالا هيرولد، وهو من إخراج سام إسماعيل. 

 

 

تدور أحداث فيلم Leave the World Behind  حول عائلة قررت السفر في إجازة مفاجئة، بعد قرار من الأم، وعقب وصولهما إلى الفيلا المستأجرة، وقعت الكثير من الأحداث الغريبة التي قد تدل على نهاية العالم. 

 

أفلام جوليا روبرتس 

 

تلعب كل من جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون دور البطولة في الفيلم الكوميدي الجديد، الذي يخرجه ماكس بارباكو مخرج فيلم Palm Spring، بعد استحواذ أمازون على صفقة العمل من بين عدة ستوديوهات أخرى. 

 

سيقوم ماكس بارباكو بكتابة وإخراج الفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد، ولكن بعد نجاح فيلم جوليا روبرتس وجورج كلوني  Ticket to Paradise وفيلم ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم The Lost City أصبحت الأعمال الكوميدية التي يقوم ببطولتها النجوم مطلوبة جماهيريا. 

 

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تستعد جينيفر أنيستون لطرح فيلمها الجديد والجزء الثاني من Murder Mystery  عبر منصة نتفليكس في مارس المقبل، وتشارك في بطولته مع صديقها آخر ساندلر. 

 

وبعد مرور 6 سنوات على صدور آخر أعمالهما، اجتمع النجمان العالميان جورج كلوني وجوليا روبرتس مجدداً في العمل السادس لهما سوياً وهو فيلم Ticket to Paradise .

 

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الدراما والرومانسية والكوميديا عن الزوجين السابقين دايفيد وجورجيا اللذان يسافران في رحلة إلى بالي حتى يمنعا ابنتهما من الزواج ظناً منهما أنهما سيوقفانها عن ارتكاب الخطأ اللذان قاما به منذ 25 عاماً.

 

جوليا روبرتس The Lost City Ticket to Paradise الأعمال الكوميدية تشانينج تاتوم إيثان هوك

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