صحيفة عبرية: ارتفاع كلفة نقل البضائع لإسرائيل بسبب الحصار الحوثيين ساحل البحر الأحمر

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع كلفة ووقت نقل البضائع لإسرائيل بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيين على السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر.

ووفقا للصحيفة تستغرق السفينة أسبوعين للوصول من ميناء دبي إلى ميناء أشدود، وبسبب تهديد الحوثيين، أعلنت شركات الشحن الضخمة أنها ستعيد توجيه حركة سفنها حول أفريقيا وهذا التناوب، وفقا للتقديرات، سوف يمدد الرحلة لمدة شهر.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الأميكية "البنتاجون" ستعلن عن إنشاء قوة حماية بحرية خاصة لحماية البحر الأحمر.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع حدة العمليات العسكرية التي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن تجاه السفن المبحرة في البحر الأحمر والتي تذهب إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة الجارديان، في تقرير لها، أن القوة التي ستشكلها الولايات المتحدة لحماية البحر الأحمر ستسمي "حارس الازدهار".

وأوضحت الجارديان، أن قوة حماية البحر الأحمر الأمريكية ستعمل على أمن الشحن ومضيق باب المندب والسفن العابرة من خلاله من التهديدات الحوثية.