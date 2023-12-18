إرادة المصريين نافذة.. أول رسالة من السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السعادة غمرته بتواجد المصريين بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية تعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج عن تفاعل المجتمع المصري.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول كلمة له بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024، أن الكل شارك في الانتخابات الرئاسية كانت من جميع الفئات، وأن هذا دليل على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وأشار إلي أنه يعبر عن عظيم امتنانه لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، وفي ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة.