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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

تقدَّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي -بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل العاملين بالإنتاج الحربي- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتجدد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة وهو ما يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأعلن الوزير "محمد صلاح" أن "كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار  ١٠ أعوام ونجح بإقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين". 

داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأن يسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر وأن يعينه في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.

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